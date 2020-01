Ako na lekárov

Tema spoplatnenia odchodu absolventov lekarskych fakult nie je jednoducha. Britania opustila system bezplatneho vysokoskolskeho studia v roku 1998 (Dearing Report 1997).

Ako priklad z Velkej Britanie nech nam sluzi ich model "odlozeneho skolneho", teda cena sa neplati, ale sa pocita. Pre studenta to znamena, ze studuje zadarmo, avsak len pokym nedosiahne minimalny prijem 21.000 GBP, od ktoreho sa zacina vypocitavat 9% dan za vysokoskolske studium. Ak absolvent tento prijem nikdy nedosiahne, je oslobodeny od platenia spat za svoje studium. Ustava nam hovori, ze nie je mozne vynat medikov z batoha vysokoskolakov, co by bolo diskriminujuce. Teda je potrebne sa pozriet na model odlozeneho skolneho ako model pausalny (platny pre vsetky studijne odbory v dennom studiu). Britske skusenosti naviac ukazuju, ze zavedenim odlozeneho skolneho sa neznizila dostupnost vysokoskolskeho studia (teda neobstoji argument, ze vsetci zaujemci o lekarske studium na Slovensku po zavedeni odlozeneho skolneho skoncia na ceskych univerzitach).

Ideove nastavenie vysokoskolskeho studia ako studia bezplatneho je predpoklad, ze danovnici sa na uzatvorenom trhu (obohnanom ostnatym drotom) poskladaju na studium vysokoskolakov- lekarov, ktori nemaju ako utiect na rakuske, nemecke, ci ine zapadne kliniky. Teda sa uplatnil princip solidarity s tym, ze my vam to zaplatime a vy nas tu budete liecit, lebo aj tak nemate kam ist. Teda na vysokoskolske vzdelanie sa nazeralo ako na "public good" (verejne dobro). Tento model sa vycerpal otvorenim trhu EU, kedy dnes absolvent lekarskej fakulty, na ktore sa mu solidarne poskladali danovnici, v den svojej promocie zamava svojim diplomom Slovensku a vyberie sa do Nemecka, Rakuska, Ceska, atd. Cize nazeranie na vysokoskolske studium ako "public good" na ktore sa skladame vsetci nahradilo nazeranie na vysokoskolske studium ako "private good", teda je vylucnym vlastnictvom nositela tohto vzdelania, ktory sa na otvorenom trhu EU moze slobodne rozhodnut, ci bude liecit Herberta v Essene za 4,000 EUR alebo Joza v Michalovciach za 1.000 EUR.

Ako dalsim moznym riesenim co s vypadkom lekarov na Slovensku sa ponuka kanadske riesenie, ktore spociva v tom, ze zahranicnym absolventom kanadskych univerzit Kanada ponuka zrychlene rezidencne konanie. Teda chce si ich udrzat v Kanade. U nas mame desiatky greckych, norskych, ukrajinskych a inych posluchacov z viac ci menej exotickych krajin, ktori tu studuju v Bratislave, Martine, ci Kosiciach. Uz len ponuka, ze spolu s dipomom prejavujeme zaujem o tvoje posobenie na Slovensku sposobom, ze tu mas zlahcene a zrychlene povolenie na pobyt by bolo preukazanim, ze si vazime tychto zahranicnych absolventov a ze mame o nich zaujem aj poza den ich promocie.